Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach einem schwachen Start erholt und im Handelsverlauf klar ins Plus gedreht. Für Unterstützung sorgen eine vorübergehende Entspannung im Nahostkonflikt sowie deutlich gesunkene Ölpreise. Gleichzeitig bleiben die Anleger angesichts der geopolitischen Risiken und der geldpolitischen Unsicherheiten vorsichtig. Die Stimmung wird weiterhin von den Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Zwar haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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