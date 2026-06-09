Hamburg (ots) -MERIAN würdigt erstmals herausragende Destinationen, Hotels und Persönlichkeiten der internationalen ReisebrancheMit dem Auftakt der MERIAN Awards feiert die Redaktion herausragende Leistungen in der Reisebranche. Die Auszeichnung würdigt zukünftig jährlich Destinationen, Hotels, touristische Konzepte und Persönlichkeiten, die das Reisen mit Qualität, Innovationskraft und Weitblick prägen."Die MERIAN Awards ehren Persönlichkeiten, Destinationen und Unternehmen, die das moderne Reisen prägen. Sie würdigen außergewöhnliche Leistungen - und spiegeln zugleich wider, wofür MERIAN seit jeher steht: die Überzeugung, dass hinter jedem Ort eine Geschichte wartet, die es wert ist, erzählt zu werden", erklärt Sebastian Ganske als Verleger des Jahreszeiten Verlags.Die Premiere der MERIAN Awards fand im Rocco Forte Hotel The Charles in München statt. Rund 120 geladene Gäste aus der internationalen Reise- und Hotelbranche, von Destinationen, Tourismusorganisationen, Agenturen und Unternehmen sowie Partner und Wegbegleiter des Jahreszeiten Verlags nahmen an der Verleihung teil. Im Anschluss feierten die Gäste gemeinsam mit den Ausgezeichneten bei einem Dinner im Restaurant Florio und einem Ausklang in der Circle Bar."Unsere Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie facettenreich das Reisen ist - von nachhaltigen Destinationen über außergewöhnliche Hotels bis hin zu visionären touristischen Konzepten. Sie alle verbindet der Mut, neue Wege zu gehen, ohne dabei Authentizität und Qualität aus dem Blick zu verlieren", sagt Tinka Dippel, Chefredakteurin von MERIAN.Die MERIAN Awards 2026 wurden in sieben Kategorien vergeben:City of the Moment: GöteborgSo geht zukunftsweisende Urbanität: mit viel Grün, viel Dynamik, großartiger Kulinarik und spannenden Kontrasten. Göteborg ist ganz vorne dabei, wenn es um nachhaltige Stadtgestaltung geht. Das zeigt sich in den neuen Wohnquartieren am Hafen, in den Gassen des Viertels Haga und in zwei neuen Architektur-Highlights: der World of Volvo und dem Karlatornet, dem höchsten Gebäude Skandinaviens.Best new Opening: Brenners Park-Hotel & SpaWer mit der Zeit gehen will, muss sich bewegen - vor allem, wenn es um ein Haus mit rund 150-jähriger Geschichte geht. Genau genommen ist es ein Comeback, das die Hotel-Ikone Baden-Badens nach zweijähriger Komplett-Sanierung 2025 hingelegt hat. Und was für eines!Exclusuite: Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden380 Quadratmeter, und jeder davon hat Stil und eine Ausstattung vom Allerfeinsten: Die Royal Suite ist seit der Wiedereröffnung des Hauses 2024 sein Glanzstück. Was die Jury überzeugt hat, sind aber nicht nur die luxuriöse Ausstattung, die eigene Küche und der private Spa-Bereich - sondern vor allem, wie diese Suite mit den Schönheiten vor ihren Fenstern korrespondiert: dem Stadtschloss, dem Zwinger und dem Theaterplatz.Discovery of the Year: MenorcaUrsprünglichkeit, auch damit kann eine Insel glänzen, das beweist Mallorcas kleine Schwester. Die großen Partys überlässt sie den anderen Balearen-Inseln, setzt stattdessen auf Naturschutz, Nachhaltigkeit und kleinen, feinen Luxus. Damit ist Menorca ganz bei sich geblieben und plötzlich auf unaufgeregte Art am Puls der Zeit.Hideaway of the Year: PriestereggWas Renate und Hubert Oberlader in rund 1100 Metern Höhe geschaffen haben, ist der Inbegriff von Ruhe, Entspanntheit und Nähe zur Natur. Ihr Mini-Dorf aus hölzernen Öko-Chalets und traumhaftem Spa ist fast komplett energie-autark. Ein Meisterstück!Lifetime Achievement: MSC Group's Cruise DivisionEin Logbuch in vielen Kapiteln: Was 1970 unter dem Namen Mediterranean Shipping Company mit einem Schiff begann, 1988 um die Kreuzfahrt-Sparte MSC Cruises und ab 2023 um die luxuriöse Boutiqueschiff-Linie Explora Journeys erweitert wurde, wurzelt tief im Golf von Neapel. Dort wurde die Familie Aponte aus Sorrent 1675 erstmals als Schiffsreisende erwähnt. Eine beeindruckende Unternehmens-Reise!Merian Icon: Weltkulturerbe Völklinger HütteSelbst den besten Wortakrobaten verschlägt es die Sprache angesichts der Hochöfen-Skyline des einstigen Eisenwerks, das seit 1994 zum UNESCO-Welterbe zählt - und sich seitdem zu einem Mix aus Ausstellungsort, Urban-Art-Space, Eventlocation und Urwuchs gewandelt hat. Die Völklinger Hütte heute ist Erinnerungskultur im allerbesten und fortschrittlichen Sinne - und ein einmaliges Erlebnis.Hier geht es zu den Fotos der Merian Awards, Fotocredit Volker Renner (Beschreibungen in den Details):https://ots.de/kRwx00Website: https://www.merian.de/awards/2026-preistraegerÜber MerianMERIAN ist die führende deutsche Marke für Reisen und außergewöhnliche Entdeckungen. Seit 1948 erzählt MERIAN Geschichten über Menschen, Orte und Kulturen mit journalistischer Tiefe, einer kraftvollen Bildsprache und Fokus auf das Authentische. MERIAN inspiriert dazu, die Welt bewusster zu erleben - neugierig, respektvoll und mit dem Anspruch, hinter die Fassade zu blicken. So wird Reisen nicht nur zum Ortswechsel, sondern zur Erweiterung des eigenen Horizonts.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32055/6290873