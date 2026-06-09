Auf den meisten Baustellen dominieren bis heute die lauten und stinkenden Dieselmaschinen. Das Forschungsprojekt ForBat@Bau hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, ein integriertes Planungs- und Betriebstool für komplexe emissionsfreie Baustellen zu entwickeln. An Bord sind u.a. TU München und verschiedene Industriepartner. Zwar haben wir auf electrive schon mehrfach über elektrische Baumaschinen berichtet und über Projekte, in denen sie zum Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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