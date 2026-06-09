Verkehrsminister Patrick Schnieder hat beim EU-Verkehrsministerrat in Luxemburg eine gemeinsame Absichtserklärung mit sechzehn weiteren EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet mit dem Ziel, das autonome Fahren in Europa zu fördern. Dabei geht es vor allem um grenzüberschreitende Testbetriebe. Deutschland sieht sich gern als Vorreiter beim autonomen Fahren, schließlich war es 2021 eines der ersten Länder, das ein Gesetz verabschiedet hat, das autonomes Fahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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