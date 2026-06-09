Gold, Silber und Minen erleben einen tiefschwarzen oder besser gesagt tiefroten Freitag. Im Zuge eines Abverkaufs bei nahezu allen Risk-Assets geriet auch der Edelmetallsektor unter Druck. "Bei den Minen waren zweistellige prozentuale Minuszeichen fast schon normal", sagt Markus Bußler. Das Szenario, dass Gold und Silber zunächst tiefere Tiefs anlaufen müssen, wird damit deutlich wahrscheinlicher."Ich bin kein großer Freund von gleitenden Durchschnitten", sagt Markus Bußler. Dennoch muss man attestieren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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