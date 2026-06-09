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09.06.26 | 12:33
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Dow Jones News
09.06.2026 12:03 Uhr
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(1)

PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leverkusen (pta000/09.06.2026/11:30 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                 Dr. Judith Hartmann 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status            Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                 Bayer Aktiengesellschaft 
b)      LEI                  549300J4U55H3WP1XT59 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments,  Aktie 
       Art des Instruments 
        Kennung                DE000BAY0017 
b)      Art des Geschäfts           Sonstiges 
                            Kauf im Rahmen der vertraglichen Verpflichtung der 
                          Vorstandsmitglieder zum Erwerb von Bayer AG-Aktien 
c)      Preis(e)               Volumen 
        35,84 EUR               72.647,68 EUR 
        35,84 EUR               18.851,84 EUR 
        35,84 EUR               107.412,48 EUR 
d)      Aggregierter Preis          Aggregiertes Volumen 
        35,84 EUR               198.912,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts          05.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts           Xetra 
        MIC                  XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayer Aktiengesellschaft 
           Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
           51373 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 214 30-72704 
E-Mail:        ir@bayer.com 
Website:       www.bayer.com 
ISIN(s):       DE000BAY0017 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780997400796 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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