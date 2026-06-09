EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
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Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group abgeschlossen
Das veräußerte Geschäft erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 35 Mio. und beschäftigt etwa 50 Mitarbeiter. Die Transaktion ist Teil der laufenden operativen Restrukturierung und industriellen Neupositionierung von F.lli Ferrari nach dessen Übernahme von Hyva/JOST.
F.lli Ferrari ist ein etablierter Hersteller von LKW-Kranen und Hebelösungen mit einer starken industriellen Tradition und einem breiten internationalen Kundenstamm. Seit dem Beitritt zu Mutares hat das Unternehmen mehrere operative und strategische Maßnahmen eingeleitet, die darauf abzielen, seine Präsenz zu straffen, die operative Effizienz zu verbessern und den Fokus auf die Kernaktivitäten in der Fertigung zu schärfen. Die Transaktion steht voll und ganz im Einklang mit der strategischen Logik, die der ursprünglichen Übernahme von F.lli Ferrari zugrunde lag, und stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie der Gruppe dar, sich auf das Kerngeschäft und das eigene Produktportfolio ihres Portfoliounternehmens zu konzentrieren.
Mit dem Abschluss dieser Transaktion unterstreicht Mutares erneut seine Kompetenz in der aktiven Portfoliosteuerung: Der Teilverkauf ist Ausdruck der konsequenten Umsetzung der strategischen Überlegungen, die bereits der ursprünglichen Übernahme von F.lli Ferrari zugrunde lagen, nämlich die Gruppe gezielt auf intern produzierte Kranplattformen und eigene Marken wie F.lli Ferrari, Kennis und Amco Veba Marine zu fokussieren. Die Transaktion stärkt die industrielle Positionierung des Unternehmens und schafft die Grundlage für die nächste operative Wachstumsphase.
Mit der HMF Group als neuem Eigentümer ist das niederländische Vertriebsgeschäft gut positioniert, um die Aktivitäten in der Benelux-Region weiter auszubauen und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Als strategischer Käufer mit ausgewiesener Marktkompetenz bringt die HMF Group die optimalen Voraussetzungen mit, um das Geschäft nachhaltig weiterzuentwickeln.
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Mutares SE & Co. KGaA
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09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
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|Fax:
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|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
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