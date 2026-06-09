Zürich - Für die Schweizer Pensionskassen war der Mai ein Monat mit positiver Rendite. Die von der UBS über 300 analysierten Vorsorgeeinrichtungen erzielten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von 1,58 Prozent. Im Mai reichten die Renditen der einzelnen Kassen laut einer Mitteilung vom Dienstag von 0,2 Prozent bis 3,21 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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