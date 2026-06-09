Bern - National- und Ständerat sind sich nicht einig geworden über die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Das steht seit Dienstag fest. Nun muss die Einigungskonferenz einen Kompromiss ausarbeiten. Mit 101 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen hielt der Nationalrat am Dienstag daran fest, für die 13. Rente den Mehrwertsteuer-Normalsatz um 0,5 Prozentpunkte und den Sondersatz für die Hotellerie um 0,3 Prozentpunkte zu erhöhen. Diese Aufstockungen sollen aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab