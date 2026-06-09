Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten, jetzt ist es offiziell: OpenAI hat am gestrigen Montag einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Welche Details sind bislang über das IPO des ChatGPT-Betreibers bekannt? Der IPO Antrag ist da Da der Antrag von OpenAI auf eine Börsenlistung vertraulich (Confidential S-1) eingereicht wurde, sind die genauen Geschäftszahlen noch unter Verschluss. Mehrere Details ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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