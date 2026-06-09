Der Apple-Aktie misslang am gestrigen Montag mit einem Kursverlust von knapp -2% der Start in die neue Handelswoche und auch am Dienstagmorgen sieht es im europäischen Handel nicht nach Kursgewinnen aus. Kann die WWDC die Fantasie der Börse nicht mehr anregen und warum eigentlich nicht? Neues zu Siri Apple hinkt in Sachen KI seit geraumer Zeit anderen Technologiekonzernen hinterher. Nun sollte die Worldwide Developers Conference den großen KI-Befreiungsschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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