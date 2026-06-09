Apple hat auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC erneut das Thema Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt gerückt. Nachdem der Konzern in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik einstecken musste, im KI-Wettlauf hinter Konkurrenten wie Google oder Samsung zurückzuliegen, soll nun ein neuer Anlauf folgen. Apple setzt bei KI auf den Alltag der Nutzer Im Mittelpunkt der diesjährigen WWDC stand eine neue Generation von Siri. Apple arbeitet bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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