Die BASF-Aktie konnte die in der Voranalyse benannte Erholungsmarke bei 52,68 € nicht zurückerobern. Stattdessen setzte sich der Abwärtsdruck fort, sodass der Chemiewert nun unmittelbar vor einer wichtigen Trendlinienprüfung steht. Gelingt dort keine Stabilisierung, droht eine weitere Eintrübung des Chartbildes. Support rückt in den Fokus In der letzten Analyse stand bereits die Frage im Raum, ob nach dem gescheiterten Konter neue Tiefs drohen. Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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