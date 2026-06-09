Die Rheinmetall-Aktie steht erneut im Fokus der Anleger. Nachdem der Rüstungskonzern zuletzt mit einer schwächeren Kursentwicklung zu kämpfen hatte, sorgen neue Unternehmensmeldungen nun für frische Fantasie. Vor allem der optimistische Ausblick auf das zweite Quartal sowie weitere internationale Aufträge könnten die Diskussion über das weitere Kurspotenzial neu entfachen.Rückenwind durch Ausblick und neue Aufträge Für Aufmerksamkeit sorgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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