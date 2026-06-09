Gresten (ots) -Die Anforderungen an Photovoltaikprojekte steigen kontinuierlich: Große Freiflächenanlagen, internationale Projekte und enge Zeitpläne verlangen nach Unterkonstruktionen, die nicht nur statisch überzeugen, sondern auch in Verfügbarkeit, Montage und Lebensdauer Maßstäbe setzen. Auf der Intersolar Europe präsentiert sich Welser Profile als Entwicklungspartner und Produzent hochwertiger Stahlprofile, die genau dort ansetzen, wo moderne Solarprojekte ihre Basis haben.Als Spezialist für rollgeformte Stahlprofile entwickelt Welser Profile kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in der Energiegewinnung - von der ersten Profilidee bis zur Serienfertigung. Die Profile entstehen in enger Abstimmung mit Projektentwicklern, Anlagenbauern und Systemanbietern und werden exakt auf Lastfälle, Umgebungsbedingungen und Montagekonzepte abgestimmt. Durch den hohen Entwicklungsanteil im eigenen Haus entstehen Unterkonstruktionen, die funktional durchdacht und gleichzeitig wirtschaftlich realisierbar sind.Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Fertigungspräzision: Dank moderner Rollprofiliertechnologie, eigenem Werkzeugbau und hoher Prozessstabilität hält Welser Profile besonders enge Toleranzen ein. Das sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität und erleichtert die Montage auf der Baustelle spürbar und nachhaltig. Gerade bei weitläufigen Photovoltaikanlagen wird diese Präzision zum entscheidenden Faktor für Effizienz und Terminsicherheit.Rollformen ermöglicht auch die Integration verschiedenster Anarbeitungsschritte - für mehr Funktionalität und sofort einbaufertige Komponenten.Darüber hinaus spielt die Langlebigkeit der Profile eine zentrale Rolle. Die verwendeten Stahlgütern und Beschichtungen, speziell bei geschweißten Profilen, sind auf langfristige Nutzung und anspruchsvolle Umweltbedingungen ausgelegt. So entstehen robuste Profilsysteme, die über Jahrzehnte zuverlässig tragen und Investitionssicherheit bieten - ein wesentlicher Aspekt für nachhaltige Energieprojekte.Welser Profile deckt mit seinem Portfolio ein breites Spektrum an Anwendungen in der Energiegewinnung ab. Dazu zählen unter anderem Profile und Profilsysteme für Unterkonstruktionen von Freiflächenanlagen, Agri-PV- oder Carport-PV-Lösungen sowie Floating PV-Anlagen. Ob standardisierte Serienlösung oder projektspezifische Sonderausführung: Die Profile werden stets individuell entwickelt und passgenau produziert.Auch bei sehr großen Photovoltaikprojekten ist Welser Profile ein erfahrener und verlässlicher Partner. Werke in Österreich, Europa und den USA sowie ein Netzwerk an Logistikpartnern bilden die Grundlage, um auch komplexe Projekte wirtschaftlich umzusetzen - selbst bei großen Volumina und hoher Variantenvielfalt. Service, Projektabwicklung und Logistikkonzepte werden dabei ebenso individuell gestaltet wie die Profile selbst.Auf der Intersolar Europe lädt Welser Profile an Stand A6.116 dazu ein, über Projekte, Anforderungen und neue Anwendungen im Bereich Photovoltaik zu sprechen und gemeinsam Profile zu entwickeln, die dauerhaft tragen.Pressekontakt:+43 744 38000at@welser.comOriginal-Content von: Welser Profile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109886/6290938