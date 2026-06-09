Justyna Kelly, MSc, tritt als Chief Technology Officer und François Gaudet, PhD, als Chief Scientific Officer in das Unternehmen ein und verstärken damit das in den USA ansässige Führungsteam von AdvanCell

Dr. Simon Puttick wechselt in die Position des Chief Isotope Development Officer und leitet weiterhin die Innovationsbemühungen im Bereich Isotope von Australien aus

Die Ernennungen spiegeln das anhaltende Engagement von AdvanCell wider, in die Weiterentwicklung der Produktpipeline, die globale Skalierung, die Produktionsbereitschaft und die Isotopenkompetenzen zu investieren

AdvanCell, ein auf klinische Studien spezialisiertes Unternehmen für Radiopharmazeutika, das innovative zielgerichtete Alpha-Therapien gegen Krebs entwickelt, gab heute die Ernennung von Justyna Kelly zur Chief Technology Officer (CTO) und von François Gaudet zum Chief Scientific Officer (CSO) bekannt. Damit wird das Führungsteam des Unternehmens in den USA erweitert, während das Unternehmen seine Kapazitäten in den USA weiter ausbaut und seine wachsende Pipeline innovativer zielgerichteter Alpha-Therapien vorantreibt.

Justyna Kelly wird die globale Strategie für den technischen Betrieb von AdvanCell leiten, einschließlich CMC, GMP-konformer Produktion und klinischer Versorgung, des globalen Produktionsnetzwerks des Unternehmens, der Lieferkette sowie der Vorbereitung auf die Marktreife. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA, um die nächste Entwicklungsphase von ADVC001 zu unterstützen. Frau Kelly verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Betrieb von Radiopharmazeutika und war zuletzt als Vice President und Site Head des Produktionsstandorts für Radioligand-Therapien von Eli Lilly and Company in Indianapolis tätig. Zuvor war sie als Chief Operating Officer bei POINT Biopharma tätig, bevor das Unternehmen von Lilly übernommen wurde, und hatte im Centre for Probe Development and Commercialization Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung inne, darunter die des Chief Executive Officer. Sie hat einen Master of Science in Biochemie von der McMaster University.

"AdvanCell hat eine einzigartige Lead-212-Plattform entwickelt, die das Potenzial hat, das Leben von Krebspatienten entscheidend zu verbessern", sagte Justyna Kelly, CTO von AdvanCell. "Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und bei der Umsetzung einer ganzheitlichen Strategie mitzuwirken, um unsere Produktionsinfrastruktur für Lead-212 im Hinblick auf die Phase 3 und die Marktreife auszubauen und gleichzeitig die Qualität, Zuverlässigkeit und operative Exzellenz sicherzustellen, die erforderlich sind, um diese Therapien den Patienten zur Verfügung zu stellen."

François Gaudet hat seine Tätigkeit als CSO aufgenommen und wird die Forschungs- und präklinischen Aktivitäten von AdvanCell leiten, wobei sein Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Übergangs der neuen, innovativen, auf Lead-212 ausgerichteten Alpha-Therapien in die klinische Entwicklung liegt. Als versierter Wirkstoffforscher verfügt Dr. Gaudet über 25 Jahre Erfahrung in Pharma- und Biotechnologieunternehmen, darunter in Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung bei Novartis, Johnson Johnson und Mnemo Therapeutics, wo er als Chief Scientific Officer tätig war. Er leitete Forschungsteams, die für die Entdeckung und Entwicklung innovativer therapeutischer Wirkstoffe bis hin zur Markteinführung verantwortlich waren, darunter TECVAYLI und TALVEY. Er absolvierte sein Doktoratsstudium im Bereich der Krebs-Epigenetik am Massachusetts Institute of Technology und promovierte in Biologie an der Ludwig-Maximilians-Universität.

"AdvanCell hat eine innovative Plattform für gezielte Alpha-Therapien mit Blei-212 aufgebaut, die auf dem Engagement des Unternehmens beruht, neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten voranzutreiben. Die Alpha-Therapie mit Blei-212 ist ein noch junges Forschungsgebiet, und ADVC001 stellt eine Bestätigung dieser Behandlungsmethode dar", sagte François Gaudet, CSO bei AdvanCell. "Ich freue mich sehr, dem Team beigetreten zu sein, um die Entwicklung der Produktpipeline weiter voranzutreiben und dazu beizutragen, das volle Potenzial des differenzierten Ansatzes des Unternehmens auszuschöpfen."

Simon Puttick ist vom Chief Scientific Officer in die Position des Chief Isotope Development Officer gewechselt. Nachdem Dr. Puttick maßgeblich am Aufbau der Plattform für die gezielte Alpha-Therapie von AdvanCell beteiligt war, wird er in seiner neuen Funktion den besonderen Auftrag haben, die Isotopenproduktionstechnologien der nächsten Generation des Unternehmens voranzutreiben, die Prozessentwicklung für Radioisotope vom Konzept bis zur skalierbaren Fertigung voranzutreiben, die Sicherheit der Lieferkette zu stärken und AdvanCell als führendes Unternehmen in diesem strategisch wichtigen Bereich weiter zu positionieren, um so den Ausbau der Unternehmensplattform zu unterstützen. Dr. Puttick wird weiterhin am australischen Hauptsitz des Unternehmens in Brisbane tätig sein.

"Diese Ernennungen in Führungspositionen stärken die Fähigkeit von AdvanCell, ein branchenprägendes Unternehmen im Bereich der gezielten Alpha-Therapie aufzubauen, unsere Expansion in den USA voranzutreiben und unsere Plattform für gezielte Alpha-Therapie weltweit auszubauen", sagte Philina Lee, CEO von AdvanCell. "Justyna bringt fundierte Fachkenntnisse in der Herstellung und im Betrieb von Radiopharmazeutika mit, François verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Weiterentwicklung innovativer onkologischer Therapeutika, und Simons konsequenter Fokus auf innovative Methoden zur Isotopenproduktion der nächsten Generation stärkt einen zentralen strategischen Vorteil von AdvanCell: eine sichere und skalierbare Isotopenversorgung und -herstellung."

TECVAYLI und TALVEY sind eingetragene Marken von Johnson Johnson oder deren verbundenen Unternehmen.

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 (ADVC001) ist ein firmeneigener und patentierter, auf PSMA zielender Radioligand mit optimierten physikochemischen Eigenschaften, markiert mit Blei-212 (212Pb), einer alpha-emittierenden Nutzlast (einem Radionuklid) mit hoher Dosisleistung, einer Halbwertszeit von 10,6 Stunden sowie einem einfachen Zerfallsschema. ADVC001 wurde so designt, dass Strahlung auf zellulärer Ebene abgegeben wird, um Prostatakrebszellen wirksam abzutöten und gleichzeitig die Toxizität zu minimieren.

Über die Studie TheraPb

Die TheraPb-Studie NCT05720130 ist eine prospektive, offene Phase-1/2-Studie zur Dosiseskalation und Erweiterung, in der ADVC001 bei metastasiertem Prostatakrebs untersucht wird. In der abgeschlossenen Dosiseskalation der Phase 1b wurden die Sicherheit und Verträglichkeit eskalierender Dosen von ADVC001 untersucht, die in Abständen von 6, 4, 2 oder 1 Woche(n) verabreicht wurden siehe Pressemitteilung ). In der Phase-2-Erweiterung werden Wirksamkeit und Sicherheit von ADVC001 bei zwei Dosisstufen untersucht. Die Studie nutzt ein randomisiertes Dosis-Wirkungs-Design sowie Elemente zur Dosisoptimierung, um ADVC001 bei PSMA-positivem mCRPC sowie bei mHSPC zu bewerten.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes, in der klinischen Phase tätiges Radiopharmazieunternehmen, das an der Entwicklung innovativer Krebstherapien arbeitet, die die Kraft gezielter Alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Durch den Einsatz seiner proprietären Blei-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Herstellungsverfahren und erstklassiger klinischer Entwicklungskapazitäten möchte AdvanCell neuartige Behandlungen anbieten, die die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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