Wutzldorf (Gemeinde Wald) (ots) -Sie begegnen uns im Alltag überall: im Smartphone, im E-Auto, in der Uhr oder im Hörgerät. Batterien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Was im Kleinen selbstverständlich ist, gewinnt im Energiesystem der Zukunft eine neue Dimension. Große Batteriespeicher können überschüssigen Strom aus Erneuerbaren Energien aufnehmen und zeitversetzt wieder bereitstellen - etwa wenn Solarstrom zur Mittagszeit im Überfluss vorhanden ist, der Bedarf aber erst am Abend steigt. Entscheidend ist dabei nicht allein die Technik, sondern ihre Einbindung ins Stromsystem. Erst wenn Speicher und Netzbetreiber eng zusammenarbeiten und die Anlage gezielt an den Bedürfnissen des Netzes ausgerichtet wird, entfaltet sie ihren vollen Nutzen als sogenannte netzdienliche Flexibilität.Genau hier setzt das Projekt in Wutzldorf im Landkreis Cham an. Mit dem feierlichen Spatenstich starten die MaxSolar GmbH und die Bayernwerk Netz GmbH den Bau eines Batteriespeichers, der gezielt zur Stabilisierung des regionalen Verteilnetzes eingesetzt wird. Damit entsteht ein neuer Ansatz für die Integration Erneuerbarer Energien in bestehende Netzinfrastrukturen. Neben den Projektpartnern waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verbänden vor Ort, darunter Barbara Haimerl, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Wald, Christian Schindler, Landrat des Landkreises Cham, Kreisrätin Dr. Martina Löffelmann sowie Andrea Leitermann von Bündnis 90/Die Grünen.Der Speicher wird von MaxSolar entwickelt, errichtet und betrieben und an das Netz der Bayernwerk Netz GmbH angeschlossen. Mit einer Leistung von 5 Megawatt und einer Kapazität von 25 Megawattstunden kann die Anlage überschüssigen Strom gezielt aufnehmen und bedarfsgerecht wieder ins Netz einspeisen. Im Unterschied zu klassischen Speichern erfolgt der Betrieb nicht primär marktgetrieben, sondern orientiert sich an den Anforderungen des Verteilnetzes. Dadurch lassen sich Lastspitzen reduzieren, Netzengpässe entschärfen und zusätzliche erneuerbare Erzeugung integrieren, ohne unmittelbar umfangreiche Netzausbaumaßnahmen auszulösen."Wenn wir Speicher mit großen Leistungen integrieren wollen, müssen wir das Zusammenspiel der Komponenten und die Funktionsweise des Systems beachten. Mit dem ersten netzdienlichen Speicher können wir nun wichtige Erfahrungen sammeln, damit wir den Hochlauf auch sehr schnell skalieren können.", erklärte Dr. Egon Leo Westphal, Vorstand der Bayernwerk AG.Die Bayernwerk Netz wird die Entwicklung weiter vorantreiben und in der kommenden Zeit die nächsten netzdienlichen Speicher für ihr Netzgebiet ausschreiben. Auch aus Sicht von MaxSolar ist der Ansatz zentral für ein zukunftsfähiges Energiesystem. "Netzdienliche Speicher bringen Flexibilität genau dorthin, wo sie benötigt wird. Sie erhöhen die Effizienz bestehender Netze, verbessern die Wirtschaftlichkeit und stärken die Versorgungssicherheit", sagte Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH, die bereits weitere netzdienliche Speicher in Planung hat. "Das Projekt in Wutzldorf ist ein Meilenstein und zeigt, wie sich erneuerbare Erzeugung, Speicher und Netzbetrieb sinnvoll miteinander verzahnen lassen."Die Bedeutung des Projekts wird auch auf kommunaler Ebene betont. "Es ist wichtig, wenn wir die Energiewende umsetzen wollen, dass wir den Strom auch sinnvoll nutzen. Für mich ist dieses Projekt eine tolle Idee, die ich nur unterstützen kann.", sagte Bürgermeisterin Barbara Haimerl, 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Wald, zu der der Gemeindeteil Wutzldorf gehört.Die hier gewonnenen Erfahrungen sollen perspektivisch auf weitere Standorte übertragen werden. Das Projekt liefert damit wichtige Erkenntnisse für den zukünftigen Umgang mit Flexibilitäten im Verteilnetz und zeigt, wie innovative Speicherlösungen einen Beitrag zu einem sicheren, effizienten und bezahlbaren Stromsystem leisten können.Über MaxSolar GmbH:Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber deckt die 2009 gegründete MaxSolar mit Hauptsitz in Traunstein die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärkt MaxSolar die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen. Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv. www.maxsolar.comÜber Bayernwerk Netz:Die Bayernwerk Netz GmbH ist der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Bayern und eine 100-prozentige Tochter der Bayernwerk AG. Das Unternehmen betreibt ein Stromnetz von rund 156.000 Kilometern Länge und versorgt rund sieben Millionen Menschen mit Energie. Als Treiber der Energiewende investiert Bayernwerk kontinuierlich in den Ausbau, die Digitalisierung und die intelligente Steuerung der Netze, um eine sichere, effiziente und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten. www.bayernwerk.dePressekontakt:Pressekontakt MaxSolar:Anastasia Segovia AstorgaLeitung EnergiepolitikTel: +49 (0)151 18938015E-Mail: anastasia.segovia@maxsolar.dePressekontakt Bayernwerk:Michael BartelsPressesprecher Bayernwerk AGTel.: +49 (0)941 201 20 77E-Mail: michael.bartels@bayernwerk.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6290954