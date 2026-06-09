Unter den heutigen Bedingungen beträgt die Amortisationszeit einer privaten Photovoltaik-Anlage mit 10 kW Leistung 16 Jahre. Sollte die Novelle des EEG wie geplant kommen, wird die private Photovoltaik unwirtschaftlich, denn die Amortisationszeit verlängert sich auf über 30 Jahre. Das Berliner Forschungsinstitut Aquu hat im Auftrag des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV) in einer Simulationsstudie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regelungen der geplanten EEG-Novelle auf Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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