München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen (Bundesaußenminister a.D.)
Jürgen Klinsmann (ehemaliger Bundestrainer)
Ingo Zamperoni (ARD-Moderator und Journalist)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Nena Brockhaus (Journalistin)
Julie Kurz (ARD-Hauptstadtstudio)
Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit
Im Studio der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen.
Fußball WM: Politische Stimmung in den USA und Chancen der DFB-Elf
Im Gespräch der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann und der ARD-Moderator Ingo Zamperoni.
Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus und die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio Julie Kurz.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6291001
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Jürgen Klinsmann (ehemaliger Bundestrainer)
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Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Nena Brockhaus (Journalistin)
Julie Kurz (ARD-Hauptstadtstudio)
Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit
Im Studio der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, Bündnis'90/Die Grünen.
Fußball WM: Politische Stimmung in den USA und Chancen der DFB-Elf
Im Gespräch der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann und der ARD-Moderator Ingo Zamperoni.
Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus und die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio Julie Kurz.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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