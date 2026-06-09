Anthropic könnte kurz vor dem Start des neuen Modells Claude Mythos stehen. Das Project Glasswing zum Test des Modells wurde schon ausgeweitet. Mythos sorgt indes auch für Angst, weil die Modellintelligenz für große Cyberangriffe sorgen könnte. Die Angst vor KI schürt Anthropic sogar selbst. Kommt es für alle oder kommt es nicht? Anthropic hat mit Claude Mythos nach Claude Opus 4.8 ein extrem intelligentes KI-Modell entwickelt, das enorme Fähigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n