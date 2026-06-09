© Foto: OpenAITCS stellt die IT-Welt auf den Kopf: Bald könnten KI-Agenten neben Hunderttausenden Mitarbeitern arbeiten - die Aktie reagiert nervös.Der Vorsitzende von Tata Consultancy Services Natarajan Chandrasekaran erklärte am Dienstag auf der Jahreshauptversammlung, dass der indische Software-Dienstleistungsexporteur, dass IT-Unternehmen künftig eine gleiche Anzahl von Mitarbeitern und KI-Agenten in ihrer Belegschaft haben werden. TCS plant keine Entlassungen, wird aber die Neueinstellungen verlangsamen, sagte er. Im vergangenen Juli hatte das Unternehmen bereits über 12.000 Stellen abgebaut. Er sagte: "Wenn das Unternehmen eine halbe Million Mitarbeiter hat, ist der Tag nicht mehr fern, an dem das …
Enthaltene Werte: INE467B01029Den vollständigen Artikel lesen
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