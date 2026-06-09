Novo Nordisk hat am Wochenende eine Reihe von Daten präsentiert. Die Aktie konnte davon aber nicht profitieren. Nun haben sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Sowohl die US-Investmentbank JPMorgan als auch die Deutsche Bank zeigen sich vorerst aber weiter zurückhaltend.Novo Nordisk steht nach der Vorstellung neuer Studiendaten und vor wichtigen Ergebnissen weiterer Forschungsprogramme erneut im Fokus der Analysten. JPMorgan hält an der Einstufung "Neutral" fest und bestätigt das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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