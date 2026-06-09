Jahrzehntelang waren Mangrovenwälder schwer bedroht, doch nun zeigt eine globale Analyse die Wende. Die für den Küstenschutz wichtigen Wälder breiten sich mancherorts sogar in neue Gebiete aus. Grund dafür ist ein Trend, der eigentlich als problematisch gilt. Über Jahrzehnte galten sie als eines der am stärksten bedrohten Küstenökosysteme. Nun zeigt eine globale Bestandsaufnahme im Fachjournal «Science», dass sich Mangrovenwälder weltweit regenerieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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