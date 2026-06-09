Bern - Der Kanton Bern profitiert am meisten vom nationalen Finanzausgleich 2027. Netto gehen rund 1,7 Milliarden Franken an den zweitbevölkerungsreichsten Kanton. Insgesamt steigen die Ausgleichszahlungen gegenüber diesem Jahr deutlich an. Hinter dem Kanton Bern erhalten das Wallis mit 897 Millionen Franken und der Aargau mit knapp 709 Millionen Franken am meisten von den Ausgleichszahlungen. Ebenfalls hohe Nettozuflüsse verzeichnen Freiburg, St. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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