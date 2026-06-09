Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 9 juin 2026) - Ressources Sirios Inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou « la Société ») annonce qu'elle a reçu tous les permis, incluant l'attestation de travaux à impact (ATI) pour l'exécution de la phase 1 de la campagne de forage à Cheechoo tel qu'annoncé dans le communiqué de presse du 1er avril. De plus, la Société a mobilisé les deux premières foreuses sur le projet. Une troisième foreuse sera ajoutée à la fin du mois de juin.

L'équipe de Sirios mobilise aussi un équipement LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) afin d'analyser sur le site les carottes de forage, augmenter la précision de la description des carottes et améliorer la compréhension du dépôt et sa métallurgie. En plus des carottes forées dans le cadre de la campagne estivale, une campagne de révision des carottes existantes sera aussi exécutée.

« Notre équipe de gestion de projet a fait un excellent travail qui nous permet de débuter le forage en début juin tel que planifié. » a commenté Jean-Félix Lepage, Chef de la direction de Sirios.

Dominique Doucet, Chef de l'exploration, a ajouté: « Les travaux de préparation du site ont été complétés comme prévu. L'installation du LIBS dans des modules conçus par Sirios est aussi complétée et nous sommes très enthousiastes d'utiliser cette technologie d'avant-garde afin d'augmenter la précision des données géologiques et minéralurgiques du projet. »

De plus, Sirios confirme qu'un levé magnétique héliporté a été complété au projet aurifère Fagnant. Ce levé, combiné avec les informations historiques, permettront à Sirios d'établir sa stratégie d'exploration de terrain.

À propos de Sirios

Sirios Resources est une société d'exploration minière basée au Québec, qui se concentre sur le développement de son portefeuille de projets aurifères à fort potentiel dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Canada. Sirios a annoncé le 11 décembre 2025 les détails de l'acquisition d'OVI Mining, un événement marquant dans l'histoire de la société.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, fondés sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les attentes et les opportunités réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter: les coûts d'investissement et d'exploitation qui diffèrent sensiblement des estimations; la nature provisoire des résultats des essais métallurgiques; les retards ou les échecs dans l'obtention des autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement nécessaire à l'avenir; les changements sur les marchés financiers; l'inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; d'autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers; et les risques divulgués dans les documents publics de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces événements se produiront ou se produiront dans les délais indiqués. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

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Source: Sirios Resources Inc.