Diese marktübergreifende Kampagne schließt die Lücke zwischen chaotischen Lebensmomenten und zuverlässiger Unterstützung, die hilft, die mentale Belastung bei Umzügen, Renovierungen und Reparaturen und sogar kompletten Neuanfängen zu reduzieren.

Taskrabbit, die globale Plattform, die Menschen mit kompetenten, zuverlässigen Taskern zusammenbringt, gibt heute den Start ihrer Markenkampagne 2026 unter dem Motto "When Life Happens" bekannt. Die Kampagne startet in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten Königreich und stellt Taskrabbit als ideale Lösung für die chaotischen, unvorhersehbaren Momente im Leben vor: ein Umzug in eine neue Stadt, die Geburt eines Kindes, das Ende einer Beziehung oder auch Heimwerkerprojekte, die alleine nicht zu bewältigen sind.

Die "When Life Happens"-Kampagne startet weltweit mit einer massiven Präsenz in der Außenwerbung und umfasst insgesamt über 2.100 Platzierungen. Von Bushaltestellen und Werbetafeln in ganz Nordamerika bis hin zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten in der Londoner und Berliner U-Bahn die Kampagne erreicht die Verbraucher in ihrem Alltag und auf ihren Pendelstrecken. In den USA wird die Reichweite zusätzlich durch einen starken digitalen Auftritt verstärkt, darunter Werbung auf CTV, YouTube und Meta, sowie strategische Influencer-Partnerschaften, die sich an Menschen richten, die bedeutsame Lebensereignisse durchleben.

Die Kampagne basiert auf einem lösungsorientierten Ansatz und geht direkt auf die logistischen Hürden ein, die mit wichtigen Meilensteinen einhergehen. Interne Daten zeigen, dass immer mehr Verbraucher diese Veränderungen mit der Hilfe von Taskern bewältigen.

In Deutschland deutet ein Anstieg der Umzugshilfe-Anfragen um 68 im Jahresvergleich darauf hin, dass die Verbraucher logistische Probleme auslagern, um sich den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt zu erleichtern.

Taskrabbit erfüllt diese spezifischen Bedürfnisse und positioniert sich so als nahtlose Erweiterung des Zuhauses die zuverlässige Ressource, die chaotische Übergänge in Momente der Ruhe und Ordnung verwandelt.

Die Kampagne zeigt, wie Taskrabbit die vielfältigen Bedürfnisse der Verbraucher in einer breiten Palette von Kategorien erfüllt:

Umzugshilfe : Unterstützung beim Umzug, Auspacken und Heben von schweren Lasten für alle, die einen Neuanfang wagen oder eine dramatische Trennung durchmachen

: Unterstützung beim Umzug, Auspacken und Heben von schweren Lasten für alle, die einen Neuanfang wagen oder eine dramatische Trennung durchmachen Dekorieren und Renovieren : Wandmontage von Fernsehern oder Bildern, Möbelmontage, Elektroarbeiten oder Klempnerarbeiten für Mieter oder Eigenheimbesitzer, die ihren Wohnraum neu gestalten möchten

: Wandmontage von Fernsehern oder Bildern, Möbelmontage, Elektroarbeiten oder Klempnerarbeiten für Mieter oder Eigenheimbesitzer, die ihren Wohnraum neu gestalten möchten Grundlegende Instandhaltung: zuverlässige Reinigung, Reparaturen und Gartenarbeit, um die Liste der lästigen Aufgaben im Alltagstrubel zu verkürzen

"Wir bei Taskrabbit verstehen, dass das Leben oft chaotisch ist. Unsere Mission ist es, Task für Task das Leben anderer Menschen zu verändern, indem wir für sie da sind, wenn sie ein wenig zusätzliche Hilfe zu Hause brauchen", sagte Tamara Rosenthal, Senior Vice President of Marketing bei Taskrabbit. "Diese Kampagne würdigt den Einfallsreichtum unserer Tasker, die ihre Kunden mit der nötigen Fachkompetenz entlasten, denn niemand sollte sich inmitten eines Umzugs quer durchs Land oder eine Woche nach der Geburt eines Babys auch noch Gedanken um den Möbelaufbau machen müssen."

Taskrabbit ist sich bewusst, dass die wichtigsten Stressfaktoren für den heutigen Verbraucher oftmals die logistischen Hürden, die versteckte mentale Belastung und die körperliche Arbeit bei der Koordination mehrerer Aufgaben sind. Taskrabbit löst diese Probleme mithilfe einer zuverlässigen, optimierten Plattform mit transparenten Preisen, die sich an jeden Zeitplan anpasst und den Kunden die Möglichkeit gibt, im Voraus zu buchen oder noch am gleichen Tag Hilfe zu erhalten. Durch die Beseitigung dieser Reibungspunkte sorgt die Plattform dafür, dass große Projekte, wie Umzüge oder Renovierungen, oder kleine Aufgaben, wie eine Reparatur in letzter Minute vor Ankunft der Gäste, sich nicht als logistische Krise entpuppen, sondern als erfolgreicher Meilenstein gefeiert werden können.

Die Kampagne läuft jetzt in Metropolen auf der ganzen Welt, darunter New York, Chicago, Washington D.C., San Francisco, Seattle, Nashville, Minneapolis, Toronto, Vancouver, London, Manchester, Birmingham, Bristol, Paris und Berlin. Weitere Informationen gibt es unter www.taskrabbit.de.

Über Taskrabbit

Taskrabbit ist eine globale digitale Plattform, die Menschen, die Hilfe bei Aufgaben im Haushalt suchen wie Möbelmontage, TV-Wandmontage, Umzugshilfe und Heimwerkerarbeiten -, mit kompetenten, zuverlässigen Taskern in ihrer Nähe zusammenbringt. Taskrabbit wurde 2017 von der Ingka Group (IKEA) übernommen und ist in Tausenden von Städten in acht Ländern verfügbar: Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Portugal, Spanien, den USA und dem Vereinigten Königreich. Taskrabbit ist außerdem in über 240 IKEA Einrichtungshäusern weltweit verfügbar.

Weitere Informationen gibt es auf www.taskrabbit.de sowie unter @Taskrabbit auf Instagram, TikTok, Facebook, X, LinkedIn, Pinterest und YouTube.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609371703/de/

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