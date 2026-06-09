Erste MiFID-lizenzierte Plattform, die europäischen Retail-Tradern 24/7-Futures-Exposure auf US-Aktien, Rohstoffe und die weltweit größten* Indizes neben Krypto über ein einziges Konto bietet

SpaceX X-Perps werden nach dem Börsengang am 12. Juni verfügbar sein

OKX, ein führendes globales Fintech-Unternehmen und Krypto-Trading-Plattform, hat heute 13 neue X-Perp-Märkte für Trader in ganz Europa eingeführt. Damit erhalten Retail-Nutzer direkten Zugang zu Futures auf die "Magnificent 7"-Tech-Aktien, vier wichtige Rohstoffe und die weltweit größten* Indizes.

Ab heute können OKX-Kunden in Europa Futures auf Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla sowie auf Gold, Silber, WTI-Rohöl und Brent-Rohöl traden. Ebenfalls verfügbar sind X-Perps auf SPY und QQQ. Sie bieten europäischen Nutzern Preis-Exposure auf die 500 größten US-Unternehmen beziehungsweise die 100 größten nichtfinanziellen Unternehmen an der Nasdaq. Am Freitag, dem 12. Juni, sollen nach dem Börsengang auch X-Perps auf SpaceX verfügbar sein. Alle Märkte sind rund um die Uhr handelbar, mit bis zu 10x Hebel.

Bislang mussten Trader, die nachts auf eine Entscheidung der US-Notenbank oder am Wochenende auf plötzliche Bewegungen bei Rohstoffen reagieren wollten, entweder warten, bis die Märkte wieder öffnen, oder ein separates Brokerkonto nutzen. X-Perps beseitigen diese Einschränkung. Das Kapital bleibt bei OKX: ein Konto, ein Kapitalpool. Kunden können ihr Kapital damit erstmals auf OKX einfach von Krypto in diese neuen Anlageklassen bewegen und dabei dieselbe Margin nutzen.

"Europäische Trader sind anspruchsvoll. Sie wissen genau, was die Märkte bewegt. Sie verfolgen Unternehmenszahlen, Fed-Entscheidungen, Rohstoffpreise und geopolitische Ereignisse, hatten aber bislang keine Möglichkeit, darauf zu reagieren", sagte Erald Ghoos, CEO von OKX Europe. "X-Perps ändern das. Ein Konto, jeder Markt, rund um die Uhr. Und weil wir vollständig reguliert sind, profitieren unsere Kunden von den entsprechenden Schutzmechanismen."

"Seit dem 1. Mai ist das Trading-Volumen bei X-Perps um mehr als 447 gestiegen. Wir erwarten, dass sich diese starke Dynamik fortsetzt und möglicherweise weiter beschleunigt, während wir unser Produktangebot ausbauen", fügte Ghoos hinzu.

Auch wenn vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind, zeigen die Zahlen das Marktinteresse. SPY hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Rendite von 25 erzielt, QQQ eine Rendite von 42 %. Der größte europäische ETF verwaltet ein Vermögen von 20 Milliarden US-Dollar, SPY dagegen 700 Milliarden US-Dollar. Für europäische Retail-Investoren waren beide Indizes aufgrund regulatorischer Einschränkungen bislang weitgehend außer Reichweite. X-Perps bieten nun einen praktischen Zugang über eine MiFID- und MiCA-lizenzierte Plattform.

OKX verfügt in Europa über vollständige MiCA-, MiFID-II- und Zahlungsinstitutslizenzen sowie einen EU-Passport für alle EWR-Mitgliedstaaten und ermöglicht damit reguliertes Exposure auf diese Assets. Die MiCA-Übergangsfrist endet am 1. Juli 2026. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nicht lizenzierte Börsen Kunden im EWR keine Kryptodienstleistungen mehr anbieten.

Hinweis an die Redaktion:

*Größte nach durchschnittlichem täglichem Aktienvolumen. Quelle: https://www.tradingview.com/markets/etfs/funds-largest/

Haftungsausschluss

Expiry Perps sind gehebelte Derivate; Hebel können Gewinne und Verluste verstärken. Verluste können schnell eintreten, und diese Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

OKX Europe Markets Limited ist gemäß dem Investment Services Act von der Malta Financial Services Authority zugelassen und reguliert.

Über OKX

OKX ist ein Fintech-Unternehmen, das für seine globale Krypto-Trading-Plattform sowie seine Onchain-Wallet und seinen Marketplace bekannt ist. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Anwendungen, um Geld und Märkte zu modernisieren. OKX gilt als eine der schnellsten und zuverlässigsten Krypto- und Zahlungs-Apps und hat Transaktionen im Wert von Billionen US-Dollar für mehr als 120 Millionen Menschen weltweit verarbeitet.

OKX hat seinen Hauptsitz für Amerika in San Jose, Kalifornien, und für den Nahen Osten in Dubai. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über regionale Büros in São Paulo, New York, Hongkong, Singapur, der Republik Türkei, Australien und Europa. In den vergangenen Jahren hat OKX eines der weltweit umfassendsten regulatorisch konformen und lizenzierten Krypto-Unternehmen aufgebaut. Das Unternehmen hält Lizenzen in den Vereinigten Staaten, den VAE, dem EWR, Singapur und Australien sowie in weiteren Märkten.

OKX ist Transparenz und Sicherheit verpflichtet und veröffentlicht monatlich Proof-of-Reserves-Berichte. Um mehr über OKX zu erfahren, lade die App herunter oder besuche okx.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609517542/de/

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