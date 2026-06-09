Die Almonty-Aktie ist zum Ende der vergangenen Woche massiv eingebrochen. Bei dem Kursrückgang von über -20% handelte es sich um den höchsten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Das sind die Gründe für den Abverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten. Der Auslöser: Eine gewaltige Wandelanleihe Der Schock für den Markt kam mit der Ankündigung einer Wandelanleihe über 700 Millionen US$, die bei starker Nachfrage sogar um weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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