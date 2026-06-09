Die K+S-Aktie ist mit einem Kursverlust von fast -3% am Dienstagvormittag einer der schwächsten Werte im MDAX. Das deutsche Bergbauunternehmen setzt damit seinen jüngsten Abwärtstrend fort und fällt fast auf sein bisheriges Jahrestief. Was steckt hinter dem Verkaufsdruck und sollten Anleger gegen den Trend investieren? Frisches Kapital benötigt Auslöser für den heutigen Kursrückgang der K+S-Aktie ist eine am Morgen verkündete Kapitalmaßnahme, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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