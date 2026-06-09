Der Goldpreis steht vor seiner vielleicht wichtigsten Bewährungsprobe seit Wochen. Nachdem starke US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen erschüttert haben, könnte bereits die morgigen US-Inflationsdaten über die nächste große Bewegung bei Gold und Silber entscheiden. Steigende Inflation, hohe Anleiherenditen und ein robuster US-Dollar setzen die Edelmetalle zunehmend unter Druck. Kommt nun auch noch ein Inflationsschock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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