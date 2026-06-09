Mit der Aktie von K+S geht es heute bergab. Denn das Unternehmen stärkt die Finanzbasis mit einer neuen Wandelanleihe. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, können institutionellen Investoren bei einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Euro erwerben.Kurzfassung:• K+S begibt eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro, die bis 2031 läuft und später in Aktien umgewandelt werden kann.• Mit dem Emissionserlös ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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