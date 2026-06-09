Wiesbaden (ots) -Die Mewa-Unternehmensgruppe stellt die Weichen für ihre zukünftige Entwicklung: Zum 1. August 2026 übernimmt Dr. Christian Funk den Vorstandsvorsitz (CEO) des international tätigen Textildienstleisters.Mit Dr. Funk gewinnt die Mewa-Gruppe eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in der Leitung großer Dienstleistungsunternehmen mit komplexen operativen Logistiknetzen und mehreren Tausend Mitarbeitenden. Nach Stationen bei der Boston Consulting Group und der Thomas Cook Group ist er seit 2020 für die Compass Group tätig, seit 2022 als CEO der Compass Group Deutschland. Seine Stärken liegen insbesondere in der Verbindung von strategischer Weitsicht und operativer Umsetzung, verbunden mit internationaler Erfahrung sowie hoher Kompetenz in den Bereichen Digitalisierung und Transformation.Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen eines langfristig angelegten Generationswechsels und unterstreicht den Anspruch der Mewa-Gruppe, ihre Position als erfolgreiches und nachhaltig wachsendes Familienunternehmen weiter auszubauen."Mit Dr. Christian Funk haben wir einen ausgezeichneten Nachfolger für den Vorstandsvorsitz gewonnen. Seine internationale Erfahrung und Transformationskompetenz werden wichtige Impulse für die nächste Entwicklungsphase der Mewa-Gruppe geben", erklärt Prof. Dr. Andreas Söffing, Vorsitzender des Aufsichtsrats.Gleichzeitig würdigt der Aufsichtsrat die Verdienste des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Bernhard Niklewitz, der das Unternehmen seit dem Jahr 2000 maßgeblich geprägt hat. Unter seiner Führung wurden zentrale Grundlagen für Wachstum, wirtschaftliche Stabilität und die langfristige Zukunftsfähigkeit der Mewa-Gruppe geschaffen. Bernhard Niklewitz ist zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen ausgeschieden."Wir danken Herrn Niklewitz ausdrücklich für sein langjähriges Engagement und seine große persönliche Verbundenheit mit unserem Unternehmen", betont Gabriele Gebauer, Enkelin des Firmengründers und Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats. Mit dem geplanten Führungswechsel setzt die Mewa-Gruppe ihren Kurs fort, Tradition und unternehmerische Kontinuität mit Zukunftsorientierung und Innovation zu verbinden.Pressekontakt:MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHGVanessa Jung / Julia NilesTelefon 0611 7601-884presse@mewa.dewww.mewa.deOriginal-Content von: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36351/6291132