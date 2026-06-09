Im Rahmen des europaweiten Projekts "Mobilities for EU" hat Volkswagen in Dresden einen Prototypen eines mobilen Laderoboters vorgeführt. Dieser soll im Rahmen des Projekts die bisher begrenzte Anzahl an Ladepunkten ergänzen im Dresdner Sportpark Ostra ergänzen. Die Idee eines Laderoboters ist grundsätzlich nicht neu: So hat das niederländische Startup Rocsys bereits mehrere solche Geräte entwickelt, die "hands-free charging" ermöglichen, zum Beispiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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