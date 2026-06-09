Der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch deutliche Verluste verzeichnet. Auch am Dienstag gerät die Kryptowährung erneut unter Abgabedruck und verbucht ein leichtes Minus. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Chartbild und verrät, ob Anleger jetzt zugreifen oder mit einem Einstieg besser noch etwas abwarten sollten.• Der Bitcoin setzt seine Talfahrt fort. • HSR-Autor Florian Söllner sieht langfristige Chancen.• Fällt die 60.000 Dollar-Marke, droht ein weiterer Rücksetzer.Am 06. Oktober hatte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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