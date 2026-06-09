Die Porsche-Aktie legte zu Wochenbeginn weiter zu. Grund dafür war unter anderem eine Kaufempfehlung der UBS. Die Analysten sehen für die Aktie Potenzial bis 60 Euro.Die Aktie der Porsche AG wurde von der UBS von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Sanierungsplan des Unternehmens nehme Gestalt an, so Analyst Patrick Hummel.Es sei nun an der Zeit, Porsche-Aktien zu kaufen, aufgrund des Produktportfolios, der Umsetzung durch das Management und der Effizienzmaßnahmen, ergänzte Hummel in seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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