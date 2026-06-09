© Foto: UnsplashGold hat gerade den stärksten Wochenverlust seit März verzeichnet. Jetzt könnte ausgerechnet der US-Inflationsbericht den nächsten Ausverkauf auslösen.Der Goldmarkt gerät vor dem wichtigen US-Inflationsbericht am Mittwoch zunehmend unter Druck. Mehrere Strategen warnen inzwischen davor, dass der Goldpreis bei überraschend hohen Inflationsdaten weiter abrutschen und sogar die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar testen könnte. Auslöser der Nervosität sind vor allem robuste US-Konjunkturdaten und die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hoch halten muss als bislang erwartet. Bereits der überraschend starke Arbeitsmarktbericht vom Freitag hatte den Goldpreis massiv …
Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0009982303Den vollständigen Artikel lesen
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