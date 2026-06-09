Bitcoin hat geliefert - leider erst einmal nach unten. Die Unterstützung bei 60.000 Dollar ist gefallen, die Nerven liegen blank und die Frage ist: War das die Kapitulation, auf die der Markt gewartet hat? Oliver Michel ordnet ein, warum sich trotz des heftigen Rücksetzers die Anzeichen für eine Bodenbildung mehren, weshalb die vermeintlich starken US-Arbeitsmarktdaten bei genauerem Hinsehen Risse zeigen und warum diese Woche mit CPI, PPI, geopolitischen Risiken und dem SpaceX-IPO zum entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär