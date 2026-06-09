Leipzig/Dresden (ots) -Seit dem 27. Mai laufen die Dreharbeiten zu "Löschen" (AT), dem neuen Dresden-"Tatort" mit Cornelia Gröschel, Martin Brambach und Lilja van der Zwaag. Regie führt Asli Özarslan, für die Kamera ist Lotta Kilian verantwortlich, das Drehbuch schrieben Patrick Brunken sowie Viola M.J. Schmidt.Inhaltsangabe - lang:Die idealistische Content-Moderatorin Amal Allawi (23), die für ein internationales Tech-Unternehmen verbotene Inhalte aus dem Netz löschte, wurde ermordet. Kurz nach der Tat wird der Firmenlaptop bei ihrer Familie abgeholt. Wusste Amal zu viel?Kommissarin Winkler (Cornelia Gröschel) und ihr Vorgesetzter Schnabel (Martin Brambach) nehmen die undurchsichtige Firma ins Visier. Dort schwelt ein Konflikt um die psychische Belastung der Mitarbeitenden und neue Richtlinien aus den USA, nach denen drastische Inhalte nicht mehr entfernt werden sollen. Was verheimlichen die Vorgesetzten, was die Mitarbeitenden? In den Fokus rückt ein psychisch kranker ehemaliger Kollege von Amal, der sie Wochen vor dem Mord mit einem Messer angegriffen hat.Bei der verdeckten Ermittlung in der Firma stößt Kommissaranwärterin Milla Brandis (Lilja van der Zwaag) auf Spuren von Amals privater Jagd nach einem misogynen User im Netz, der Anschläge auf Frauen verübt. Je tiefer das Ermittlungsteam in den Fall eindringt, desto deutlicher wird: Die Wahrheit liegt nicht nur in den offensichtlich kriminellen Taten, sondern auch in Drohungen und der Verbreitung von Hass, die das Leben der Betroffenen zur Hölle machen können.Inhaltsangabe - kurz:Eine Content-Moderatorin, die verbotene Online-Inhalte löscht, wird ermordet. Sie war auf einen anonymen User gestoßen, der frauenverachtenden Inhalt postet. Was haben ihre Vorgesetzten zu verbergen, was ihre damaligen Kollegen? Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Schnabel (Martin Brambach) geraten in ein Netz aus Firmenintrigen, Online-Gewalt und menschlichen Abgründen."Löschen" ist eine "Tatort"-Produktion der MadeFor Film GmbH (Produzentin: Nanni Erben, Produzent: Gunnar Juncken, Ausführende Produzentin: Adrienne Selmke, Junior Producerin: Lilith Schnaar) im Auftrag des MDR (Redaktion: Manuela Stacke) für die ARD. Die Dreharbeiten in Dresden, Leipzig und Umgebung laufen noch bis zum 25. Juni.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6291184