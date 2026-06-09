© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireDer iPhone-Konzern hat auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC 2026 die nächste Generation seiner KI-Plattform vorgestellt. Das Fazit der Wall Street fällt ernüchternd aus: evolutionär, nicht revolutionär. Im Mittelpunkt der Keynote stand ein runderneuterter Sprachassistent namens Siri AI, der nun über eine eigene App verfügt und Konversationsverläufe geräteübergreifend synchronisiert. Die zugrundeliegenden Sprachmodelle der dritten Generation entwickelte Apple gemeinsam mit Google unter Einsatz von Gemini-Technologie. Die Apple-Aktie reagierte am Montag allerdings kaum auf die großen Ankündigungen aus Cupertino. Die Papiere gingen mit einem Minus von 1,8 Prozent aus dem regulären …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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