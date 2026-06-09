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Dow Jones News
09.06.2026 15:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Entspannung im Iran-Krieg dürfte weiter stützen

DJ MÄRKTE USA/Entspannung im Iran-Krieg dürfte weiter stützen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften ihre Erholungsbewegung am Dienstag fortsetzen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,4 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,8 Prozent angesichts sich weiter erholender Halbleiteraktien nach dem jüngsten Ausverkauf. Im Iran-Krieg hat sich die Lage vorerst entspannt, nachdem sowohl der Iran als auch Israel ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt haben. Darauf kommen die Ölpreise weiter zurück. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 1,6 Prozent auf 92,70 Dollar.

Der Dollar wertet nach dem kräftigen Anstieg am Freitag im Sog steigender Marktzinsen etwas ab. Der Euro steigt auf etwa 1,1570 Dollar. Der Dollar sei als sicherer Hafen momentan nicht gefragt, dazu dürfte die EZB am Donnerstag die Zinsen erhöhen, heißt es. Am Anleihemarkt kommen die Renditen leicht zurück; die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,54 Prozent. Der Goldpreis tendiert gut behauptet.

Konjunkturseitig war das Handelsbilanzdefizit im April etwas geringer als von Analysten erwartet. Das im März verzeichnete Defizit fiel in zweiter Lesung niedriger aus als vorläufig gemeldet. Nach der Startglocke folgen Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser im Mai.

Unter den Einzelwerten springen Nuvalent vorbörslich um 39 Prozent auf 123 Dollar nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK kauft das Biotechnologieunternehmen für 10,6 Milliarden Dollar bzw. 124 Dollar je Aktie.

Im Chipsektor verteuern sich Marvell Technology um 3,3 Prozent. Intel gewinnen 2,2, AMD 2 und Nvidia 0,2 Prozent. Der Kurs von Broadcom - der enttäuschende Ausblick des Unternehmens war mit Auslöser der heftigen Kursverluste im Sektor - klettert um 1,1 Prozent.

Eine Gewinnwarnung drückt den Kurs von Vail Resorts um rund 5 Prozent. Dem Betreiber von Ski-Resorts haben schwacher Schneefall und ein geringeres Besucheraufkommen den Umsatz verhagelt. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,14 -0,02    4,17      4,13 
5 Jahre           4,27 -0,01    4,30      4,26 
10 Jahre          4,54 -0,01    4,58      4,54 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 
EUR/USD          1,1573  +0,3   0,0039     1,1534   1,1544 
EUR/JPY          185,37  +0,4   0,6500     184,72  184,7900 
EUR/CHF          0,9203  +0,0   0,0003     0,9200   0,9198 
EUR/GBP          0,8632  -0,2  -0,0013     0,8645   0,8649 
USD/JPY          160,16  -0,0  -0,0100     160,17  160,0500 
GBP/USD          1,3403  +0,5   0,0065     1,3338   1,3345 
USD/CNY          6,7715  -0,2  -0,0117     6,7832   6,7825 
USD/CNH          6,7724  -0,2  -0,0115     6,7839   6,7831 
AUS/USD          0,7061  +0,2   0,0016     0,7045   0,7059 
Bitcoin/USD      62.627,18  -1,3  -845,52    63.472,70 64.197,30 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         89,41  -2,1   -1,89      91,3 
Brent/ICE          92,7  -1,6   -1,55      94,25 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.338,43  +0,2    9,84    4.328,59 
Silber           68,59  +0,6    0,42      68,17 
Platin         1.778,61  +1,4   24,11    1.754,50 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

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