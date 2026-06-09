Die Märkte haben wieder einmal ihre Widerstandskraft unter Beweis gestellt. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, welche Titel nun das Potenzial für die nächste Aufwärtsbewegung besitzen. Genau auf solche aussichtsreichen Trendwerte konzentriert sich der Börsenbrief TSI Premium.Nach 9 Wochen mit Kursgewinnen in Folge endete die beeindruckende Rally an den US-Märkten zunächst abrupt. Am Freitag verzeichnete der Nasdaq 100 mit einem Minus von 4,8 Prozent den größten Tagesverlust seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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