München - Das Münchner Raumfahrt-Startup Isar Aerospace hat weitere 270 Millionen Euro Investorengeld für die Entwicklung seiner Spectrum-Rakete eingeworben. Das Jungunternehmen will das Geld zur Vorbereitung der erhofften Serienproduktion von bis zu 40 Raketen pro Jahr nutzen, ausserdem ist nun der Bau eines zweiten Raketenstartplatzes in Kanada in Planung, wie Isar Aerospace mitteilte. Unter den neuen Investoren sind die Risikokapitalinvestoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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