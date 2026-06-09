Zürich (www.anleihencheck.de) - Der globale High-Yield-Markt zeigt sich trotz geopolitischer Unsicherheiten widerstandsfähig, so Axel Potthof, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management.Für Anleiheinvestoren zähle dabei weniger die Erfüllung hoher Gewinnerwartungen als vielmehr die Fähigkeit der Unternehmen, stabile Cashflows zu generieren. Laut Potthof sei genau diese Verlässlichkeit aktuell der entscheidende Treiber - bei insgesamt fair eingepreisten Risiken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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