© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTODer Boom bei KI-Chips und Hightech-Produkten beschert China überraschend starke Exportzahlen. Gleichzeitig wachsen neue Risiken im Welthandel.Chinas Exportwirtschaft hat im Mai deutlich an Tempo gewonnen, wie Reuters berichtet. Die Ausfuhren stiegen im Jahresvergleich um 19,4 Prozent und übertrafen damit sowohl den Aprilwert von 14,1 Prozent als auch die Prognose der Ökonomen von 15 Prozent deutlich. Auch die Importe entwickelten sich überraschend stark. Sie legten um 27,4 Prozent zu, nachdem bereits im April ein Plus von 25,3 Prozent verzeichnet worden war. Vor allem die weltweit hohe Nachfrage nach Halbleitern, Fahrzeugen und weiteren Hightech-Produkten trieb das Wachstum an. Damit …
Enthaltene Werte: XC000A0AENR9Den vollständigen Artikel lesen
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