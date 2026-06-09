Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung: (ots) -
Niemand sollte mit der inneren Gewissheit teilnehmen, allein seine Vorstellungen könnten zum Ziel führen. In einer Lage, in der so vieles rundherum herausfordert - Krieg in der Ukraine und in Nahost, Trumps irre Zollpolitik, Chinas aggressive Handelspolitik, Sorge um die Energieversorgung - muss ein Zusammenwirken aller wirtschaftlichen und politischen Kräfte erfolgen. Das bisherige Gegeneinander ist Teil der Misere, die wir derzeit auf dem Feld der Wirtschaft erleben.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6291229
Niemand sollte mit der inneren Gewissheit teilnehmen, allein seine Vorstellungen könnten zum Ziel führen. In einer Lage, in der so vieles rundherum herausfordert - Krieg in der Ukraine und in Nahost, Trumps irre Zollpolitik, Chinas aggressive Handelspolitik, Sorge um die Energieversorgung - muss ein Zusammenwirken aller wirtschaftlichen und politischen Kräfte erfolgen. Das bisherige Gegeneinander ist Teil der Misere, die wir derzeit auf dem Feld der Wirtschaft erleben.
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