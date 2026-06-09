Maintal / München, Juni 2026 (ots) -Unter dem Leitmotiv SWITCH / DETECT / PROTECT / CONNECT präsentiert der weltweit führende Komponentenhersteller in München ein lückenloses High-Performance-Portfolio für moderne DC-Anwendungen und Megawatt-Speicher.Die Energiewende verlangt nach immer höheren Spannungen, maximaler Energiedichte und kompromissloser Sicherheit. Auf der diesjährigen ees Europe (Teil von The smarter E Europe) vom 23. bis 25. Juni 2026 in München setzt die Hongfa Europe GmbH ein klares Zeichen: Als langjährig etablierter Automobilzulieferer überträgt das Unternehmen seine extrem strengen Qualitätsmaßstäbe ab sofort auf die Energieverteilung. Die strategische Formel lautet: Automotive Quality für die Energiewende.Mit einem umfassenden DC-Portfolio bietet Hongfa Entwicklern und Systemintegratoren einen entscheidenden Vorteil: Neben elektromechanischen Schaltelementen wie Schützen, Relais und Schutzschaltgeräten liefert das Unternehmen auch hochpräzise Stromsensorik sowie robuste Konnektivitätslösungen im Hochstrombereich. Kunden erhalten alles aus einer Hand, vollkommen aufeinander abgestimmt und gefertigt mit Liebe zum technischen Detail.Zudem unterstützt das europäische Expertenteam von Hongfa Kunden bereits in der Entwicklungsphase lokal bei der Auslegung und Dimensionierung der Komponenten. Das Ziel: Hohe Effektivität und maximale Energiedichte bereitzustellen, um die Energieverteilung von morgen sicher zu beherrschen.Das Produkt-Ökosystem: SWITCH / DETECT / PROTECT / CONNECTAuf dem Messestand in München stehen vier technologische Säulen im Rampenlicht, die den gesamten Sicherheits- und Steuerungszyklus moderner DC-Anwendungen abdecken:1. SWITCH: DC-Schütze (HVDC) mit Automotive-DNABasierend auf der jahrelangen Erfahrung als Tier-1-Automobilzulieferer bringt Hongfa seine High-End-Schalttechnologie nun in die Energieverteilung. Im Vergleich zu traditionellen Marktprodukten überzeugen die gezeigten DC-Schütze durch ein extrem kompaktes Gehäusevolumen bei gleichzeitig signifikant höherer Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit. Damit bieten sie die technologisch führende Lösung für anspruchsvolle, bidirektionale DC-Anwendungen bis weit in den Megawattbereich hinein.2. PROTECT: Hochpräzise DC-Sicherungen (Fuses) für optimierten TCOAls globaler Erstausrüster für DC-Megawattanwendungen präsentiert Hongfa ein wegweisendes Sortiment an Hochleistungssicherungen. Ob für Inverter-Anwendungen (Klasse aR), Batteriespeicher (aBAT) oder Photovoltaik-Großanlagen (gPV) - die Sicherungen werden in modernsten, vollautomatischen Prozessen hergestellt. Das Ergebnis sind die geringsten Fertigungstoleranzen am Markt, die für eine unerreichte Auslösepräzision sorgen und Kunden einen nachweisbaren Vorteil bei den Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) garantieren."Das Vertrauen unserer Kunden gibt uns recht: Die Absicherung der Zukunft muss immer präziser werden. Durch unsere vollautomatische Fertigung garantieren wir die kleinsten Toleranzen am Markt. Das schützt nicht nur die Anlagen, sondern senkt auch nachweislich die Total Cost of Ownership (TCO) im Betrieb", betont Simon Zeman, Product and Business Development Manager bei Hongfa Europe.3. PROTECT: Etablierte Schutzschaltgeräte (LVD)Als Weltmarktführer bei elektromechanischen Schaltgeräten besetzt Hongfa auch den Bereich der Schutzschaltgeräte (Low Voltage Devices) konsequent. Was im strengen UL-Umfeld (Nordamerika) zu globalem Erfolg führte, bietet Hongfa bereits seit mehreren Dekaden erfolgreich im europäischen IEC-Umfeld an. Energieversorgungsunternehmen weltweit setzen heute auf die Hochstrom-Schutzschaltgerätelösungen von Hongfa.4. DETECT & CONNECT: Integrierte Strommessung (CTs) und SensorikVom DC-Fehlerstrom auf der Leiterplatte (PCB) bis hin zur präzisen Messung direkt an der Stromschiene bei bis zu 1600 A: Hongfa stellt ein lückenloses Portfolio an Stromsensorik vor, das flexibel an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden kann.Simon Zeman erklärt den Systemgedanken dahinter: "Unser Ziel ist nicht das reine Messen. Es geht darum, unseren Kunden eine perfekt abgestimmte Komplettlösung zu bieten, die galvanische Trennung, Schutztechnik und Stromsensorik intelligent vereint. Mit unserem Ansatz 'Alles aus einer Hand' können wir Entwickler schon bei der Auslegung und Dimensionierung direkt vor Ort in Europa unterstützen."Treffen Sie das Expertenteam vor OrtEntdecken Sie die Schalt- und Schutzlösungen der Zukunft und nutzen Sie die Möglichkeit zur lokalen Beratung direkt am Messestand.- Wo: Messe München- Wann: 23. - 25. Juni 2026- Halle C2 / Stand 252Pressekontakt:Hongfa Europe GmbHStefanie HeßMarie-Curie-Ring 2663477 MaintalTel.: +49 6181 4306 - 47E-Mail: stefanie.hess@hongfa-europe.comWebsite: www.hongfa-europe.comOriginal-Content von: Hongfa Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182709/6291239