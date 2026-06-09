New York - Nach einem durchwachsenen Wochenstart haben die wichtigsten US-Aktienindizes am Dienstag durch die Bank Gewinne verzeichnet. Neben der weiteren Erholung von Halbleiteraktien blieb die zwar prekäre, aber einigermassen stabile Lage im Iran-Krieg eine Kursstütze. Mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 29.731 Punkte setzte der Nasdaq 100 seine Vortagserholung im frühen Handel schwungvoll fort. Der technologielastige Auswahlindex war am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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