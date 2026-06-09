Die Aktie der Deutsche Bank zeigt sich zum Start in die zweite Juniwoche 2026 wieder deutlich fester. Am Dienstag notierte das Papier zeitweise bei rund 28 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Werten im DAX. Nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte, scheint sich die Stimmung der Anleger wieder aufzuhellen. Dennoch liegt der Kurs weiterhin rund 15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 33,05 Euro. Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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