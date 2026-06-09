Die Almonty-Aktie hat den jüngsten Ausbruchsversuch nicht bestätigen können. Statt einer Fortsetzung in Richtung der alten Hochs kam es zu einem deutlichen Rückfall an die nächste Unterstützungszone. Damit steht der Wolfram-Wert nun erneut an einer charttechnisch wichtigen Entscheidungsmarke. Auf Messers Schneide In der letzten Chartbeschau standen die Ausbruchsambitionen der Almonty-Aktie im Fokus. Genau dieser Anlauf schlug auf voller Seite fehl. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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