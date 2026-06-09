Die Evonik-Aktie konnte ihre Erholung im Mai nicht fortsetzen. Nach dem Anstieg bis auf rund 18 € setzte eine deutliche Korrektur ein. Am Dienstag verliert sie aktuell -1,8% und steht bei 15,40 €. Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich bereits um eine attraktive Einstiegsgelegenheit - oder drohen weitere Rückschläge? Goldman Sachs und JP Morgan werden vorsichtiger Zuletzt sorgten skeptischere Einschätzungen von Analystenseite für Belastung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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